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В Киеве запустят дополнительные рейсы городской электрички

Киев, Вторник 28 июля 2020 18:16
В Киеве запустят дополнительные рейсы городской электрички
Фото: городская электричка (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Дополнительные рейсы запустят с 29 июля

В Киеве с 29 июля запустят дополнительные рейсы городской электрички. Они будут курсировать в час пик.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Так, с завтрашнего дня запустят такие рейсы:

  • в утренний час пик - рейсы №7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1);
  • в вечерний час пик - рейсы №7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2).

По субботам и воскресеньям курсирование будет происходить согласно предварительному расписанию - без изменений.

"С новым расписанием движения можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички, и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс", - отметили в ведомстве.

Напомним, в рамках ослабления карантина городская электричка Киева частично возобновила работу с 8 июня; при этом поезда курсировали только между станциями Троещина и Почайна.

С 1 июля в столице возобновили кольцевое движение поездов.

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