У Києві запустять додаткові рейси міської електрички

Додаткові рейси запустять з 29 липня
У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички. Вони будуть курсувати в годину пік.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".
Так, з завтрашнього дня запустять такі рейси:
Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін.
"З новим розкладом руху можна ознайомитися на касових павільйонах станцій міської електрички, та на інформаційних стендах біля турнікетів, а також на офіційному сайті КП "Київпастранс", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину міська електричка Києва частково поновила роботу з 8 червня; при цьому поїзди курсували тільки між станціями Троєщина та Почайна.