У Києві запустять додаткові рейси міської електрички

Фото: міська електричка (РБК-Україна)

Додаткові рейси запустять з 29 липня

У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички. Вони будуть курсувати в годину пік.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

Так, з завтрашнього дня запустять такі рейси:

у ранкову годину пік - рейси №7306, 7315/16, 7325 (в напрямку Е1);

у вечірню годину пік - рейси №7422, 7429/30, 7437 (в напрямку Е2).

Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін.

"З новим розкладом руху можна ознайомитися на касових павільйонах станцій міської електрички, та на інформаційних стендах біля турнікетів, а також на офіційному сайті КП "Київпастранс", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину міська електричка Києва частково поновила роботу з 8 червня; при цьому поїзди курсували тільки між станціями Троєщина та Почайна.

З 1 липня у столиці відновили кільцевий рух поїздів.