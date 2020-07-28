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У Києві запустять додаткові рейси міської електрички

Київ, Вівторок 28 липня 2020 18:16
У Києві запустять додаткові рейси міської електрички
Фото: міська електричка (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Додаткові рейси запустять з 29 липня

У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички. Вони будуть курсувати в годину пік.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

Так, з завтрашнього дня запустять такі рейси:

  • у ранкову годину пік - рейси №7306, 7315/16, 7325 (в напрямку Е1);
  • у вечірню годину пік - рейси №7422, 7429/30, 7437 (в напрямку Е2).

Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін.

"З новим розкладом руху можна ознайомитися на касових павільйонах станцій міської електрички, та на інформаційних стендах біля турнікетів, а також на офіційному сайті КП "Київпастранс", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину міська електричка Києва частково поновила роботу з 8 червня; при цьому поїзди курсували тільки між станціями Троєщина та Почайна.

З 1 липня у столиці відновили кільцевий рух поїздів.

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