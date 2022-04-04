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В Киеве запустили скоростной трамвай на Борщаговской линии

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Киев, Понедельник 04 апреля 2022 08:59
В Киеве запустили скоростной трамвай на Борщаговской линии Фото: возобновили курсирование скоростного трамвая на Борщаговской линии (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Артем Горовенко

С 4 апреля в Киеве возобновили работу трамвайного маршрута №3 на скоростной Борщаговской линии. Также планируется запуск других маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная".

А с завтрашнего дня будет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.

Напомним, ранее сообщалось, что киевский метрополитен частично возобновил сообщение с левым берегом. РБК-Украина писало, как теперь ходят поезда метро.

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