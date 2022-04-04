В Киеве запустили скоростной трамвай на Борщаговской линии

С 4 апреля в Киеве возобновили работу трамвайного маршрута №3 на скоростной Борщаговской линии. Также планируется запуск других маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". А с завтрашнего дня будет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко. Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.