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У Києві запустили швидкісний трамвай на Борщагівській лінії

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 08:59
У Києві запустили швидкісний трамвай на Борщагівській лінії Фото: відновили курсування швидкісного трамвая на Борщагівській лінії (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Артем Горовенко

З 4 квітня в Києві відновили роботу трамвайного маршруту №3 на швидкісній Борщагівській лінії. Також планується запуск інших маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що швидкісний трамвай №3 відновлює роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна".

А з завтрашнього дня курсуватиме трамвай №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути № № 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33а.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський метрополітен частково відновив сполучення з лівим берегом. РБК-Україна писало, як тепер ходять потяги метро.

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