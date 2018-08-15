В Киеве запустили систему велопроката Bike sharing

Велопрокат в Киеве изначально рассчитано на 33 станции

В Киеве в среду, 15 августа, презентовали систему велопроката Bike sharing, которую внедрили совместно с компанией Nextbike. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Каждый велосипед в прокате оснащен GPS, поэтому компании известно, где он находится, кто им пользовался в последний раз и где оставил.

"Чтобы взять велосипед в аренду, нужно скачать на телефон мобильное приложение Nextbike, далее - зарегистрироваться в нем. И если хотите проехаться - подносите мобильный к QR-коду на велосипеде на пункте проката, выбираете абонемент и нажимаете на "Начать прокат", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что стоимость полчасового проката составит 30 гривен. Абонемент на месяц будет стоить 199 гривен. Также за 599 гривен можно приобрести абонемент на сезон.

Система велопроката Киева сначала будет рассчитана на 33 велосипедные станции. Их размещают в наиболее удобных местах: возле станций метро Лукьяновская, Почайная, Золотые ворота, Арсенальная, Оболонь, Минская, Героев Днепра, Левобережная, Харьковская, Позняки, Осокорки, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, возле Киевского велотрека, на Софиевской площади, на Майдане Независимости, Михайловской площади, Крещатике (возле КГГА) и других местах.

В КГГА отметили, что параллельно с запуском пилотного проекта, городская власть проведет инвестиционный конкурс, на котором определит оператора или операторов, которые будут внедрять в Киеве систему bike sharing на 300 велостанций.

Также во время запуска велопроката была презентована концепция развития велосипедной инфраструктуры Киева до 2020 года. Ею предусмотрено обустройство 64 улиц Киева для комфортного передвижения на байках. Также в столице будет три магистральных велосипедных маршрута. Кроме того, планируется установить велопарковки рядом с коммунальными учреждениями города.

Напомним, на бульваре Дружбы народов обустроили новую полосу общественного транспорта, на котором разрешено движение велосипедистам.