На одній з вулиць Києва велосипедисти будуть їздити на смузі громадського транспорту

Протяжність смуги - 3 км в обидві сторони

На бульварі Дружби народів облаштували нову смугу громадського транспорту, на якій дозволено рух велосипедистам. Про це повідомила прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на сторінці у Facebook.

В повідомленні йдеться, що цей експеримент є легалізацією велосипедистів у першій смузі, відповідно до чинних Правил дорожнього руху.

"Протяжність - 3 км в обидва боки. Сьогодні закінчили монтувати знаки", - повідомили в прес-службі.

В департаменті наголосили, що це тимчасовий захід, метою якого є підвищення безпеки велосипедистів на дорогах столиці.

Зазначається, що експеримент діятиме поки не буде побудована комплексна безпечна велоінфраструктура.

"Станом на квітень, за інформацією національної патрульної поліції та КП "Київпастранс" не було зафіксовано жодного ДТП за участю громадського транспорту та велосипедистів", - підкреслили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 14 серпня рух транспорту непарною стороною на ділянці від вул. Міської до повороту на смт. Коцюбинське буде закрито. Рух буде обмежено в зв’язку з капітальним ремонтом проспекту Академіка Палладіна.

Також повідомлялося про часткове обмеження руху по проспекту Соборності в Києві. На даній ділянці проводиться ремонт асфальтобетонного покриття у місцях виконання робіт.

Також повідомлялося, що у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.