У Києві запустили систему велопрокату Bike sharing

Велопрокат у Києві спочатку розраховано на 33 станції

У Києві в середу, 15 серпня, презентували систему велопрокату Bike sharing, яку впровадили спільно із компанією Nextbike. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Кожен велосипед у прокаті оснащений GPS, тому компанія бачить, де він знаходиться, хто ним користувався востаннє та де залишив.

"Щоб взяти велосипед в оренду, потрібно завантажити на телефон мобільний додаток Nextbike, далі - зареєструватися у ньому. І коли хочете проїхатися - підносите мобільний до QR-коду на велосипеді на пункті прокату, вибираєте абонемент і натискаєте на "Почати прокат", - повідомили в КМДА.

Зазначається, що вартість півгодини прокату становитиме 30 гривень. Абонемент на місяць коштуватиме 199 гривень. Також за 599 гривень можна придбати абонемент на сезон.

Система велопрокату Києва спочатку буде розрахована на 33 велосипедні станції. Їх розміщують у найбільш зручних місцях: біля станцій метро Лук'янівська, Почайна, Золоті ворота, Арсенальна, Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра, Лівобережна, Харківська, Позняки, Осокорки, Тараса Шевченка, Контрактова площа, біля Київського велотреку, на Софіївській площі, на Майдані Незалежності, Михайлівській площі, Хрещатику (біля КМДА) та інших місцях.

У КМДА зазначили, що паралельно із запуском пілотного проекту, міська влада проведе інвестиційний конкурс, на якому визначать оператора або операторів, які впроваджуватимуть у Києві систему bike sharing на 300 велостанцій.

Також під час запуску велопрокату було презентовано концепцію розвитку велосипедної інфраструктури Києва до 2020 року. Нею передбачено облаштування 64 вулиць Києва для комфортного пересування на байках. Також у столиці буде три магістральних велосипедних маршрути. Крім того, планується встановити велопарковки поряд з комунальними закладами міста.

Нагадаємо, на бульварі Дружби народів облаштували нову смугу громадського транспорту, на якій дозволено рух велосипедистам.