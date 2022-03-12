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В Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях

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Киев, Суббота 12 марта 2022 13:11
В Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях Укрытие в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве запустили сайт, позволяющий оставить заявку на проведение Wi-Fi в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя городского головы Виталия Кличко Петра Оленича.

В частности, если в укрытии нет доступа в интернет, то нужно оставить заявку на платформе.

"Если в вашем укрытии нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах. Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и спасибо тем, кто уже с нами", - написал он.

На портале необходимо оставить заявку. После этого администрация портала свяжется и сообщит о следующих шагах.

Ссылка на портал - https://wifi.kyivcity.gov.ua/

В Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытияхВ Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях (t.me/olenych_digital)

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