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В Украине запустят "Сити-экспрессы". В каких городах они появятся первыми

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 10:45
В Украине запустят "Сити-экспрессы". В каких городах они появятся первыми Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине готовят к запуску проект качественного пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс". На первом этапе проект реализуется в трех городах - Киеве, Харькове и Днепре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".

По его словам, данный проект поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.

"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в Харькове и Днепре сейчас ведется работа по разработке концепции, а в Киеве - уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Также Зеленский сообщил, что ведутся переговоры о привлечении инвестором, для дальнейшего развертывания в Украине производства подвижного состава для железных дорог.

Также РБК-Украина писало, что в этом году планируют начать строительство киевской обходной дороги. Ее протяженность будет составлять 150 километров.

Ранее РБК-Украина писало, что с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены билетов на поезда будут расти на 2%.

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