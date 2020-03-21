В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками

В Киеве с 21 марта запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в рамках карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Сегодня постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Запрет продлится до конца карантина в Киеве.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы", - говорится в решении комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 23 марта в общественном транспорте в Киеве будут дежурить сотрудники полиции. Правоохранители будут проверять наличие пропусков и средств индивидуальной защиты у пассажиров.

Как писало РБК-Украина, 20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с выявлением новых случаев коронавируса. В правительстве отметили, что режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.