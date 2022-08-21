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В Киеве запретили любые массовые мероприятия ко Дню независимости

Фото: В Киеве запретили любые массовые мероприятия ко Дню независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на День независимости запретили проведение любых массовых мероприятий. В частности, мероприятия не будут проходить с 22 по 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение начальника Киевской городской военной администрации генерал-майор Николая Жирнова.

Такое решение принято с целью своевременного реагирования на возможные угрозы нанесения военными РФ ракетно-бомбовых ударов во время Дня Государственного флага Украины и Дня независимости.

"С 22 по 25 августа запрещено проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей", - говорится в документе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что со следующей недели российские оккупанты могут прибегать к особо жестоких атак и провокаций. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Добавим, ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что РФ не готовится к наступлению в День независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

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