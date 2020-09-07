У Києві заборонили купатися на всіх міських пляжах

Фото: пляж в Києві (РБК-Україна)

У Києві на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися. Причиною цього стало активне цвітіння води в Дніпрі, а також опади.

Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо".

Станом на 7 вересня "червоні прапори" отримали пляжі:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Тельбін";

"Веселка";

"Центральний";

"Вир";

"Галерна";

"Троєщина";

"Вербний ";

"Пуща-Водиця ".

"Така ситуація зумовлена аномальною спекою, через що відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, а також опадами, які були 03.09.20. Всі ці чинники значно погіршують нормативні показники води", - зазначили комунальники.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці серпня у Запоріжжі також заборонили купатися на всіх міських пляжах.

Також у Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що морська вода на пляжах Одеської області придатна для купання.