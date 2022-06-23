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В Киеве запретили фейерверки и езду на авто без глушителя

Фото: Киевсовет запретил фейерверки и езду на авто без глушителя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя. Также в столице обустроят укрытие в школах, где их нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - объяснил необходимость запрета мэр.

Что именно предусматривают эти запреты?

  • первое решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.
  • второе решение предусматривает запрет движения по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины.

К тому же Киевсовет одобрил решение об обустройстве укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет.

Как сообщалось, в Киеве возобновляют контактную сеть троллейбусов, поврежденную в результате боевых действий. Речь идет о 10 маршрутах.

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Киев