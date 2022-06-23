В Киеве запретили фейерверки и езду на авто без глушителя

На время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя. Также в столице обустроят укрытие в школах, где их нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
"Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - объяснил необходимость запрета мэр.
Что именно предусматривают эти запреты?
К тому же Киевсовет одобрил решение об обустройстве укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет.
Как сообщалось, в Киеве возобновляют контактную сеть троллейбусов, поврежденную в результате боевых действий. Речь идет о 10 маршрутах.