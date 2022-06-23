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У Києві заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника

Фото: Київрада заборонила феєрверки та їзду на авто без глушника (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На час війни в Києві заборонили продаж та запуск феєрверків та пересування містом автомобілів без глушника. Також в столиці облаштують укриття в тих школах, де їх немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - пояснив необхідність заборони мер.

Що саме передбачають ці заборони:

  • перше рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.
  • друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.

До того ж Київрада схвалила рішення про облаштування укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає.

Як повідомлялося, у Києві відновлюють контактну мережу тролейбусів, пошкоджену внаслідок бойових дій. Йдеться про 10 маршрутів.

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Київ