У Києві заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника

На час війни в Києві заборонили продаж та запуск феєрверків та пересування містом автомобілів без глушника. Також в столиці облаштують укриття в тих школах, де їх немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.
"Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - пояснив необхідність заборони мер.
Що саме передбачають ці заборони:
До того ж Київрада схвалила рішення про облаштування укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає.
Як повідомлялося, у Києві відновлюють контактну мережу тролейбусів, пошкоджену внаслідок бойових дій. Йдеться про 10 маршрутів.