В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал

В Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Ранее поступило анонимное сообщение о его минировании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы".

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Сейчас вокзал и привокзальную территорию проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа возле Южного вокзала в Киеве обнаружили подозрительный предмет.

Кроме того, в июле в Киеве нашли 4 подозрительные чемоданы; ни в одной из них взрывчатки не обнаружили.