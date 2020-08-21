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В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал

Киев, Пятница 21 августа 2020 14:52
В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал
Фото: вокзал в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Проводится эвакуация работников и пассажиров

В Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Ранее поступило анонимное сообщение о его минировании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы".

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Сейчас вокзал и привокзальную территорию проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа возле Южного вокзала в Киеве обнаружили подозрительный предмет.

Кроме того, в июле в Киеве нашли 4 подозрительные чемоданы; ни в одной из них взрывчатки не обнаружили.

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