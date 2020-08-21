У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал

Проводиться евакуація працівників та пасажирів
У Києві обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу. Раніше надійшло анонімне повідомлення про його замінування.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали. Зараз вокзал та привокзальну територію перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.
"Звертаємо увагу, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня біля Південного вокзалу в Києві виявили підозрілий предмет.
Крім того, в липні у Києві знайшли 4 підозрілі валізи, ні в одній з них вибухівки не виявили.