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У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 14:52
У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал
Фото: вокзал в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проводиться евакуація працівників та пасажирів

У Києві обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу. Раніше надійшло анонімне повідомлення про його замінування.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали. Зараз вокзал та привокзальну територію перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

"Звертаємо увагу, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня біля Південного вокзалу в Києві виявили підозрілий предмет.

Крім того, в липні у Києві знайшли 4 підозрілі валізи, ні в одній з них вибухівки не виявили.

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