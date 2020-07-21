В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал

В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. На данный момент его работа временно органичена.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы".

Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров вокзала.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и сотрудники правоохранительных органов.

При этом отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Отметим, что это не первый случай минирования железнодорожного вокзала в Киеве. Ранее такой случай произошел 14 июля.

Напомним, возле станции метро "Минская" прогремел взрыв, но в результате никто не пострадал.

Кроме того, сегодня правоохранители проверяли сообщение о минировании ТРЦ Ocean Plaza и здания Апелляционного суда.