У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал

У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу. На даний момент його робота тимчасово органичена.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів вокзалу.

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи і співробітники правоохоронних органів.

При цьому відзначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи.

Зазначимо, що це не перший випадок мінування залізничного вокзалу в Києві. Раніше такий випадок стався 14 липня.

Нагадаємо, біля станції метро "Мінська" прогримів вибух, але в результаті ніхто не постраждав.

Крім того, сьогодні правоохоронці перевіряли повідомлення про мінування ТРЦ Ocean Plaza і будівлі Апеляційного суду.