В Киеве заминировали Центральный железнодорожный вокзал

В Киеве в четверг вечером, 7 ноября, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как сообщается, всех сотрудников и пассажиров было эвакуировано.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в городе Киеве. Сегодня около часа назад поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - говорится в сообщении.

На данный момент на вокзале работают взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 ноября в полицию поступило сообщение о минировании трех станций метро, которые расположены на красной и зеленой линии. Неизвестный заявил, что станции метро "Золотые Ворота", "Академгородок" и "Красный Хутор" были заминированы.

Кроме того, еще одно минирование метро произошло сегодня в Харькове. Правоохранители получили информацию о минировании станций метро "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет". Из метро были эвакуированы более 800 пассажиров.

Добавим также, что 7 ноября полиция получила сообщение о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева. Пассажиры были эвакуированы на станции Обводной в Житомирской области.