В Киеве "заминировали" станцию метро "Крещатик"

В понедельник, 24 августа, правоохранительные органы в Киеве получили сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас ее закрыли для проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Станцию метро "Крещатик" и пересадку закрыто для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев будут патрулировать 4 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии; такие меры приняты из-за годовщины независимости Украины и торжеств.

Отметим, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости; из-за карантина главный государственный праздник проходит в нестандартном формате.

Также РБК-Украина писало, что в столице перекрыли улицы и изменили движение общественного транспорта.