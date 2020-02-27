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В Киеве заминировали Дворец спорта, проходит массовая эвакуация

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 12:30
В Киеве заминировали Дворец спорта, проходит массовая эвакуация
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

На место направили кинологов и взрывотехников

В Киеве сообщили о заминировании здания Дворец спорта, проходит массовая эвакуация людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Espreso.tv.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о заминировании Кассационного суда, который находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, который находится на Эспланадной.

Добавим, что в это время в Дворце Спорта проходит массовое мероприятие - форум.

Также отметим, что на сайте полиции Киева информации о минировании пока нет.

Напомним, на прошлой неделе в столице в полицию поступило сообщение о минировании практически всего Киева. Неизвестный сообщил о якобы массовом минировании в Киеве. Тогда информация не подтвердилась.

Также в столице часто сообщают о минировании станций метро. В частности, в прошлом месяце поступило анонимное сообщение о заминировании центральных станций метрополитена. В связи с этим были временно закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная". Информация о минировании станций метро в столице тогда не подтвердилась.

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