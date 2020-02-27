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У Києві замінували Палац спорту, проходить масова евакуація

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 12:30
У Києві замінували Палац спорту, проходить масова евакуація
Іллюстративне фото (wikimedia.org)

На місце направили кінологів та вибухотехніків

У Києві повідомили про замінування будівлі Палац спорту, проходить масова евакуація людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Espreso.tv.

Зазначається, що поліції надійшло повідомлення про замінування Касаційного суду, що знаходиться за адресою Копиленка, 6,а також Палацу спорту, що знаходиться на Еспланадній.

Додамо, що в цей час в Палаці Спорту проходить масовий захід - форум.

Також зазначимо, що на сайті поліції Києва інформації про мінування поки немає.

Нагадаємо, минулого тижня у столиці до поліції надійшло повідомлення про мінування практично всього Києва. Невідомий повідомив про нібито масове мінування в Києві. Тоді інформація не підтвердилась.

Також у столиці часто повідомляють про мінування станцій метро. Зокрема, минулого місяця надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв'язку з цим були тимчасово закриті станції метро "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна". Інформація про мінування станцій метро у столиці тоді не підтвердилась.

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