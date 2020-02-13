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Аноним заявил о массовом "минировании" Киева, полиция проверяет

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 16:20
Аноним заявил о массовом "минировании" Киева, полиция проверяет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе якобы "заминировали" площади, дома и торговые центры

В Киеве в полицию поступило сообщение о минировании практически всего Киева. Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

Сообщается, что неизвестный сообщил о якобы массовом минировании в Киеве.

"Около 14:59 на электронную почту поступило анонимное сообщение о заминировании практически всего Киева. Перечень объектов очень большой. Речь идет о площадях, дома, торговых центрах и др.", - сообщили в полиции.

Напомним, в январе в Киеве разоблачили российскую "ботоферму", которая занималась псевдоминированием. СБУ обвинила в создании "ботофермы" граждан России и переселенцев с оккупированного Донбасса.

По данным спецслужбы, у группировки было чуть более 500 активных аккаунтов. Через эти профили его участники распространяли в социальных сетях ложную информацию, нагнетали протестные настроения, а также проводили информационные атаки на аккаунты украинских чиновников.

Вчера из-за ложного минирования поезда Трускавец-Днепр 13 составов сбились с графика. Поезд остановили на станции "Городище", в результате 700 пассажиров были эвакуированы. После проверки пассажирам разрешили вернуться в поезд и продолжить поездку, в общей сложности он был задержан на три часа.

В Киеве эвакуировали ж/д вокзал из-за звонка о минировании
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