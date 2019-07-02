У Києві "замінували" всі дитячі садки

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція перевіряє повідомлення про замінування дитячих садів у Києві

У Києві правоохоронці перевіряють усі дитячі садки через повідомлення про замінування. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва.

Як повідомляється, повідомлення про замінування дитячих садків надійшло на пошту Головного управління ДСНС.

"Повідомлення надійшло сьогодні поштою на електронну адресу Головного управління ДСНС. У листі повідомлялося про те, що заміновані всі дитячі сади і вони нібито повинні вибухнути сьогодні в 13:00. Ми передали інформацію поліції і СБУ. Зараз перевіркою займаються правоохоронці. Вони повинні перевіряти", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявив, що відомство змінила алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Відповідне рішення було прийнято, щоб не допустити зриву процесу голосування в день виборів до Верховної ради.

Крім того, співробітники Національної поліції в минулий понеділок, 24 червня, перевіряли інформацію про замінування всіх шкіл, пологових будинків і торговельних центрів у Києві. Також повідомлялося про замінування ряду продуктових супермаркетів. В НПУ пояснили, що повинні перевірити кожен об'єкт. Тому перевірки можуть тривати протягом декількох днів.