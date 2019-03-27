У Києві замінували чотири ТРЦ

Фото: мінування ТРЦ (facebook.com/mvs.gov.ua)

Поліція перевіряє інформацію про замінування ТРЦ у Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці

Поліцейські Києва перевіряють повідомлення про замінування торгово-розважальних центрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що протягом години по спецлінії "102" надійшло чотири повідомлення про замінування торгово-розважальних центрів і розважального клубу у Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

На виклик виїхали фахівці вибухотехнічної служби, слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, екіпажі патрульних і лікарі. В даний час правоохоронці проводять ретельну перевірку будівель і прилеглих до них території.

Вся інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних управлінь поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві замінували ТРЦ "Магелан". Також повідомлялося про "минировании" ТРЦ "Україна. Тоді з будівлі ТРЦ правоохоронці евакуювали 700 осіб, огляд приміщень триває.