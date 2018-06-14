В Киеве "заминировали" бизнес-центр

На данный момент продолжается обследование объекта и прилегающей к нему территории

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании бизнес-центра в Печерском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, около 10 часов утра к правоохранителям поступила информация, что по улице Евгения Коновальца заминирован бизнес-центр.

"На место происшествия прибыли сотрудники профильных служб. Во время обследования помещения оттуда эвакуировали сотрудников центра. Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.

Проверка информации о минировании бизнес-центра в Киеве сейчас продолжается.

Отметим, на ул. Коновальца находится бизнес-центр "Волна".

Заминировании бизнес-центра в Киеве на Коновальца, 36Д Поступило сообщение о заминировании бизнес-центра "Волна" на... Опубликовано dtp.kiev.ua 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Харькове уже девятый день подряд "минировали" 5 бизнес-центров.