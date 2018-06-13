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Интервью

В Харькове уже девятый день подряд "минируют" 5 бизнес-центров

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 13:03
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Бизнес-центры в Харькове "минируют" начиная с 5 июня

В Харькове уже девятый день подряд "минируют" 5 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня, 13 июня 2018 года, около 11:35 правоохранители получили информацию, что в зданиях бизнес-центров заложена взрывчатка.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании помещений бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

 

#поліція_Харківщини #минировании В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров Информация...

Опубликовано Полиция Харьковщины 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что указанные бизнес-центры в Харькове "минируют" начиная с 5 июня.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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