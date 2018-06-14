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У Києві "замінували" бізнес-центр

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 12:30
Фото: бізнес-центр "Волна" (facebook.comDomiknet)
Фото: бізнес-центр "Волна" (facebook.comDomiknet)

Наразі триває обстеження об'єкту та прилеглої до нього території

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центру у Печерському районі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, близько 10 годин ранку до правоохоронців надійшла інформація, що по вулиці Євгена Коновальця замінований бізнес-центр.

"На місце події прибули працівники профільних служб. Під час обстеження приміщення звідти евакуювали працівників центру. Відомості належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Перевірка інформації про мінування бізнес-центру у Києві наразі триває.

Зазначимо, на вул. Коновальця знаходиться бізнес-центр "Волна".

 

Замінування бізнес-центру в Києві на Коновальця, 36Д Надійшло повідомлення про замінування бізнес-центру "Волна" на...

Опубліковано dtp.kiev.ua 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Харкові вже дев'ятий день поспіль "мінували" 5 бізнес-центрів.

Бойовики обстріляли Водяне, є постраждалий Інформація про мінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась
Теги публікації: Київ, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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