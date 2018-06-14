У Києві "замінували" бізнес-центр

Наразі триває обстеження об'єкту та прилеглої до нього території
У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центру у Печерському районі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.
Як зазначається, близько 10 годин ранку до правоохоронців надійшла інформація, що по вулиці Євгена Коновальця замінований бізнес-центр.
"На місце події прибули працівники профільних служб. Під час обстеження приміщення звідти евакуювали працівників центру. Відомості належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.
Перевірка інформації про мінування бізнес-центру у Києві наразі триває.
Зазначимо, на вул. Коновальця знаходиться бізнес-центр "Волна".
Замінування бізнес-центру в Києві на Коновальця, 36Д Надійшло повідомлення про замінування бізнес-центру "Волна" на...Опубліковано dtp.kiev.ua 14 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Харкові вже дев'ятий день поспіль "мінували" 5 бізнес-центрів.