У Києві "замінували" бізнес-центр

Наразі триває обстеження об'єкту та прилеглої до нього території

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центру у Печерському районі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, близько 10 годин ранку до правоохоронців надійшла інформація, що по вулиці Євгена Коновальця замінований бізнес-центр.

"На місце події прибули працівники профільних служб. Під час обстеження приміщення звідти евакуювали працівників центру. Відомості належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Перевірка інформації про мінування бізнес-центру у Києві наразі триває.

Зазначимо, на вул. Коновальця знаходиться бізнес-центр "Волна".

Замінування бізнес-центру в Києві на Коновальця, 36Д Надійшло повідомлення про замінування бізнес-центру "Волна" на... Опубліковано dtp.kiev.ua 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Харкові вже дев'ятий день поспіль "мінували" 5 бізнес-центрів.