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В Киеве заминировали Апелляционный суд и школы

Автор: Ольга Белей

Из Апелляционного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. Также во вторник, 18 января, "заминировали" школы в разных районах столицы.

Об этом сообщили РБК-Украина в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

"Да, действительно у нас с утра есть сообщения о заминировании ряда школ в разных районах города Киева, а также есть сообщение о заминировании одного из помещений Апелляционного суда. В настоящее время ведется проверка. К счастью, пока плохих новостей у нас нет, но проверки еще продолжаются, потому что много объектов и большой объем работы", - рассказали в полиции.

При этом уточнили, что информация о "заминировании" других объектов инфраструктуры в полицию не поступала.

В свою очередь пресс-служба Киевского апелляционного суда уже заявила о прекращении работы.

"18 января 2022 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Отметим, 16 января в Киеве заминировали несколько ТРЦ, посетителей и персонал эвакуировали.

При этом, 17 января в Киеве "минировали" три станции метро. На вход и выход были закрыты станция "Театральная", "Дарница" и "Позняки".

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Киев