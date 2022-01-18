В Киеве заминировали Апелляционный суд и школы

"Да, действительно у нас с утра есть сообщения о заминировании ряда школ в разных районах города Киева, а также есть сообщение о заминировании одного из помещений Апелляционного суда. В настоящее время ведется проверка. К счастью, пока плохих новостей у нас нет, но проверки еще продолжаются, потому что много объектов и большой объем работы", - рассказали в полиции.

При этом уточнили, что информация о "заминировании" других объектов инфраструктуры в полицию не поступала.

В свою очередь пресс-служба Киевского апелляционного суда уже заявила о прекращении работы.

"18 января 2022 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.