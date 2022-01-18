У Києві замінували Апеляційний суд і школи

"Так, дійсно у нас з ранку є повідомлення про замінування ряду шкіл в різних районах міста Києва, а також є повідомлення про замінування одного з приміщень Апеляційного суду. В даний час ведеться перевірка. На щастя, поки поганих новин у нас немає, але перевірки ще тривають, тому що багато об'єктів і великий обсяг роботи", - розповіли в поліції.

При цьому уточнили, що інформація про "замінування" інших об'єктів інфраструктури в поліцію не надходила.

У свою чергу прес-служба Київського апеляційного суду вже заявила про припинення роботи.

"18 січня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу з проведення правоохоронними органами необхідних дій. В даний час проводиться евакуація працівників і відвідувачів Київського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.