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У Києві замінували Апеляційний суд і школи

Автор: Ольга Белей

З Апеляційного суду Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Також у вівторок, 18 січня, "замінували" школи в різних районах столиці.

Про це повідомили РБК-Україна у Головному управлінні Національної поліції в Києві.

"Так, дійсно у нас з ранку є повідомлення про замінування ряду шкіл в різних районах міста Києва, а також є повідомлення про замінування одного з приміщень Апеляційного суду. В даний час ведеться перевірка. На щастя, поки поганих новин у нас немає, але перевірки ще тривають, тому що багато об'єктів і великий обсяг роботи", - розповіли в поліції.

При цьому уточнили, що інформація про "замінування" інших об'єктів інфраструктури в поліцію не надходила.

У свою чергу прес-служба Київського апеляційного суду вже заявила про припинення роботи.

"18 січня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу з проведення правоохоронними органами необхідних дій. В даний час проводиться евакуація працівників і відвідувачів Київського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.

При цьому, 17 січня в Києві "мінували" три станції метро. На вхід і вихід були закриті станція "Театральна", "Дарниця" і "Позняки".

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Київ