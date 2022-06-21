UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве закрывают Южный мост для частного транспорта

Фото: В Киеве закрывают Южный мост для частного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 22 июня, в Киеве движение будет закрыто по Южному мосту для частного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

При этом запрет не будет касаться специального транспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

"Город призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы следовать ПДД и комендантскому часу", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Киеве возобновили автомобильное движение по мостам Метро и Патона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЮжный мост