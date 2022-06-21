У Києві закривають Південний міст для приватного транспорту

З середи, 22 червня, в Києві рух буде закрито по Південному мосту для приватного транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.
При цьому заборона не стосуватиметься спеціального транспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.
"Місто закликає водіїв з розумінням поставитися до незручностей і планувати маршрути заздалегідь, щоб слідувати ПДР і комендантській годині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні у Києві відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона.
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