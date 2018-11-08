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У Києві закрили на вхід станцію метро "Вокзальна"

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 17:29
Фото: метро "Вокзальна" (РБК-Україна)
Фото: метро "Вокзальна" (РБК-Україна)

Вхід на станцію метро "Вокзальна" закритий у зв'язку з технічною несправністю ескалатора

Станція київського метрополітену "Вокзальна" закрита на вхід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метро.

У прес-службі пояснили, що вхід на станцію метро "Вокзальна" закритий у зв'язку з технічною несправністю ескалатора. На даний момент фахівці з'ясовують причини зупинки обладнання.

Наголошується, що два працюючих ескалатора вивозять пасажирів на вихід.

У Києві закрили на вхід станцію метро &quot;Вокзальна&quot;

Нагадаємо, сьогодні станції київського метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" тимчасово обмежать роботу через матч між командами "Динамо" (Київ) і "Ренн" (Франція).

Зокрема, перед початком гри з 18:55 до 19:55 станція "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" - на вихід, а "Площа Льва Толстого" - на вхід. У цей час поїзди прямуватимуть повз станції "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід з цих станцій.

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