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В Киеве закрыли центральную станцию метро. Ищут бомбу

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сообщили о заминировании центральной станции метро - "Крещатик". Сейчас эта станция и пересадка не работают.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в КГГА.

Кроме того, сегодня в Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала, его работу ограничили.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы, сообщили в "Укрзализныце".

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метроминирование