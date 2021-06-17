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У Києві закрили центральну станцію метро. Шукають бомбу

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві повідомили про замінування центральної станції метро - "Хрещатик". Наразі ця станція та пересадка не працюють.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

"Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в КМДА.

Крім того, сьогодні в Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу, його роботу обмежено.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, повідомили в "Укрзалізниці".

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метромінування