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В киевском метрополитене сообщили о минировании станции "Льва Толстого"

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 20:37
Фото: метро Киева (РБК-Украина)
Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Станцию закрыли на вход и выход

В Киеве в связи с сообщением о минировании временно закрыли станцию метро "Льва Толстого". Об этом сообщает РБК-Украина по ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

Отметили, что звонок поступил от анонимного источника. Закрыт также переход на этой станции.

"Внимание! Станцию "Льва Толстого" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - отметили в пресс-службе.В киевском метрополитене сообщили о минировании станции &quot;Льва Толстого&quot;

Напомним, 9 октября в Киеве закрывали станцию столичного метрополитена "Житомирская" из-за сообщения о заминировании. Так, станция была закрыта для пассажиров, проводилась проверка. Впоследствии стало известно, что информация о минировании станции "Житомирская" не подтвердилось.

В полицию с начала 2018 года поступило свыше 1,5 тыс. ложных сообщений о заминировании. Отметим, значительное количество IP-адресов отправителей была зарегистрирована на территории России.

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