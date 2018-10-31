ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві закрили одну зі станцій метро через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 10:33
Фото: метро Києва (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: метро Києва (РБК-Україна, Віталій Носач)

На даний час проводиться перевірка

У Києві закрили станцію столичного метрополітену "Льва Толстого" через повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення метрополітену в Facebook.

У Києві закрили одну зі станцій метро через повідомлення про мінування

Зазначено, що в даний час проводиться перевірка.

"Увага! Станція" Льва Толстого "+ пересадка закрита на вхід і вихід. Поступив анонімний дзвінок про замінування. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середу в Києві в зв'язку з повідомленням про замінування тимчасово закрили станцію метро "Льва Толстого". Зазначалося, що дзвінок надійшов від анонімного джерела, однак виявилося, що повідомлення було помилковим.

Як писало РБК-Україна, 9 жовтня у Києві закривали станцію столичного метрополітену "Житомирська" через повідомлення про замінування. Так, станція була закрита для пасажирів, проводилася перевірка. Згодом стало відомо, що інформація про мінування станції "Житомирська" не підтвердилося.

Додамо, в поліцію з початку 2018 року надійшло понад 1,5 тис. неправдивих повідомлень про замінування. Відзначимо, значна кількість IP-адрес відправників була зареєстрована на території Росії.

Інформація про мінування станції метро "Льва Толстого" не підтвердилась У київському метрополітені повідомили про замінування станції "Льва Толстого"
Новини України Київметромінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся