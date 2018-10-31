У Києві закрили одну зі станцій метро через повідомлення про мінування

Фото: метро Києва (РБК-Україна, Віталій Носач)

На даний час проводиться перевірка

У Києві закрили станцію столичного метрополітену "Льва Толстого" через повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення метрополітену в Facebook.

Зазначено, що в даний час проводиться перевірка.

"Увага! Станція" Льва Толстого "+ пересадка закрита на вхід і вихід. Поступив анонімний дзвінок про замінування. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середу в Києві в зв'язку з повідомленням про замінування тимчасово закрили станцію метро "Льва Толстого". Зазначалося, що дзвінок надійшов від анонімного джерела, однак виявилося, що повідомлення було помилковим.

Як писало РБК-Україна, 9 жовтня у Києві закривали станцію столичного метрополітену "Житомирська" через повідомлення про замінування. Так, станція була закрита для пасажирів, проводилася перевірка. Згодом стало відомо, що інформація про мінування станції "Житомирська" не підтвердилося.

Додамо, в поліцію з початку 2018 року надійшло понад 1,5 тис. неправдивих повідомлень про замінування. Відзначимо, значна кількість IP-адрес відправників була зареєстрована на території Росії.