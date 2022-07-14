В Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов
Фото: В Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов. Они были отменены из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетного обстрела столицы со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевпастранс" в Facebook.
Так, сегодня возобновили движение троллейбусные маршруты:
- №16 от улицы Туполева до Майдана Незалежности, временно по улице Дорогожицкой;
- №23 от улицы Туполева до Лукьяновской площади.
Кроме того, прекращается движение временных троллейбусных маршрутов:
- №16К от улицы Щусева до Майдана Незалежности;
- №23К от улицы Щусева до Железнодорожного вокзала "Южный".
В предприятии добавили, что в ближайшее время начнется ремонт участка контактной сети на проспекте Победы.
Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету, обломки которой упали на дом на Куреневке.
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