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В Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов

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Киев, Четверг 14 июля 2022 09:35
В Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов Фото: В Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов. Они были отменены из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетного обстрела столицы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевпастранс" в Facebook.

Так, сегодня возобновили движение троллейбусные маршруты:

  • №16 от улицы Туполева до Майдана Незалежности, временно по улице Дорогожицкой;
  • №23 от улицы Туполева до Лукьяновской площади.

Кроме того, прекращается движение временных троллейбусных маршрутов:

  • №16К от улицы Щусева до Майдана Незалежности;
  • №23К от улицы Щусева до Железнодорожного вокзала "Южный".

В предприятии добавили, что в ближайшее время начнется ремонт участка контактной сети на проспекте Победы.

Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету, обломки которой упали на дом на Куреневке.

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