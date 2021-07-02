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В Киеве закроют станцию метро "Дворец спорта": дата

Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 4 июля станция метро Дворец спорта частично не будет работать. Ограничения вводятся в связи с проведением антитеррористических учений в подземке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов станция "Дворец спорт" будет закрыта на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30", - говорится в сообщении.

Отмечено, что пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

Граждан предупреждают, что во время проведения учений возможно не только временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, а и проверка документов, удостоверяющих личность.

Напомним, в центре столицы 4 июля состоятся плановые антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничений и неудобств, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

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Киевметроограничение