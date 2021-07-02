У Києві зачинять станцію метро "Палац спорту": дата

У неділю, 4 липня станція метро Палац спорту частково не буде працювати. Обмеження вводитимуться у зв’язку з проведенням антитерористичних навчань у підземці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"У зв’язку із проведенням антитерористичних навчань за участю правоохоронних органів станція "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня з 8:30 до 13:30", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що пересадочний вузол "Палац спорту" - "Площа Льва Толстого" буде працювати у звичайному режимі.
Громадян попереджають, що під час проведення навчань можливе не тільки тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а іперевірка документів, що посвідчують особу.
Нагадаємо, у центрі столиці 4 липня відбудуться планові антитерористичні навчання на об’єкті масового перебування людей.
СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням ставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.