У Києві зачинять станцію метро "Палац спорту": дата

У неділю, 4 липня станція метро Палац спорту частково не буде працювати. Обмеження вводитимуться у зв’язку з проведенням антитерористичних навчань у підземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

"У зв’язку із проведенням антитерористичних навчань за участю правоохоронних органів станція "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня з 8:30 до 13:30", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що пересадочний вузол "Палац спорту" - "Площа Льва Толстого" буде працювати у звичайному режимі.

Громадян попереджають, що під час проведення навчань можливе не тільки тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а іперевірка документів, що посвідчують особу.