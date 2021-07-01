В центре Киева 4 июля возможна проверка документов: названа причина

В Киеве в воскресенье, 4 июля, пройдут плановые антитеррористические учения. Возможны ограничения движения транспорта, а также проверка документов.

Учения будут проводиться Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины в Киеве и Киевской области совместно с Посольством Израиля в Украине при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ.

Тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

СБУ призывает гостей и жителей Киева сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничений и неудобств, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.