В Киеве закончилось "бабье лето"

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

За 12 дней "бабьего лета" в столице установлено четыре температурных рекорда

Средняя суточная температура воздуха в Киеве в четверг, 24 октября, составила 10,5 градусов, а максимальная поднялась только до 12,8 градусов тепла, что означает конец "бабьего лета" и возвращение осени. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, нынешнее "бабье лето" продолжалось 12 дней, отметилось 4 температурными рекордами.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким в XXI веке "бабье лето" было в 2017 году, когда оно продолжалось всего 5 дней, а самым длинным в 2018 году - 14 дней.

Напомним, "бабьим летом" обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", после чего было установлено несколько температурных рекордов.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, похолодание в Украине ожидается в начале следующей недели. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, с понедельника, 28 октября, ожидается снижение температуры, а в начале ноября температура упадет до минусовой ночью и до 5 градусов тепла днем.