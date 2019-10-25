ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве закончилось "бабье лето"

Новости » Общество    25.10.2019 - 14:06
В Киеве закончилось "бабье лето"
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

За 12 дней "бабьего лета" в столице установлено четыре температурных рекорда

Средняя суточная температура воздуха в Киеве в четверг, 24 октября, составила 10,5 градусов, а максимальная поднялась только до 12,8 градусов тепла, что означает конец "бабьего лета" и возвращение осени. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, нынешнее "бабье лето" продолжалось 12 дней, отметилось 4 температурными рекордами.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким в XXI веке "бабье лето" было в 2017 году, когда оно продолжалось всего 5 дней, а самым длинным в 2018 году - 14 дней.

Напомним, "бабьим летом" обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", после чего было установлено несколько температурных рекордов.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, похолодание в Украине ожидается в начале следующей недели. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, с понедельника, 28 октября, ожидается снижение температуры, а в начале ноября температура упадет до минусовой ночью и до 5 градусов тепла днем.

Синоптик предупредила о существенном похолодании в Киеве На следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом
Новости Украины прогнозбабье летоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь