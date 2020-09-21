В Киеве загрязнения воздуха из-за пожаров нет, - Рубан

В Киеве не зафиксировано загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике. По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, наблюдается небольшое превышение показателей вблизи автомагистралей.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

По его словам, сейчас специалисты продолжают проводить замеры.

"Есть незначительные превышения, которые присущи понедельнику. Они наблюдаются у автомагистралей. То, что публикуется в интернете о загрязнении воздуха, то таких показателей нет", - сказал Рубан.

Согласно данным мониторинга качества воздуха, "красный" уровень загрязнения зафиксирован в районе улицы Крушельницкой. "Оранжевые" показатели фиксируют на Харьковском шоссе и улице Драгомнова.

Напомним, вчера в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар на свалке. Сегодня огонь перекинулся на торфяники, в связи с чем часть столицы оказалась в дыму. При этом открытого возгорания нет, спасатели осуществляют пролив очагов тления.

Также РБК-Украина писало, что из-за пожара в Дарницком районе жителям Киева рекомендуют не выходить из дома.