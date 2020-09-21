У Києві забруднення повітря через пожежі немає, - Рубан

У Києві не зафіксовано забруднення повітря через пожежі на торфовищі. Станом на ранок понеділка, 21 вересня, спостерігається невелике перевищення показників поблизу автомагістралей.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.

За його словами, зараз фахівці продовжують проводити виміри.

"Є незначні перевищення, які притаманні понеділку. Вони спостерігаються у автомагістралей. Те, що публікується в інтернеті про забруднення повітря, то таких показників немає", - сказав Рубан.

Згідно з даними моніторингу якості повітря, "червоний" рівень забруднення зафіксовано в районі вулиці Крушельницької. "Помаранчеві" показники фіксують на Харківському шосе та вулиці Драгомнова.

Нагадаємо, вчора в Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа на звалищі. Сьогодні вогонь перекинувся на торфовища, у зв'язку з чим частина столиці опинилася в диму. При цьому відкритого спалаху немає, рятувальники здійснюють протоку осередків тління.

Також РБК-Україна писало, що через пожежу в Дарницькому районі жителям Києва рекомендують не виходити з будинку.