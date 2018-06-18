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У Києві загорілася будівля Центрального автовокзалу

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 09:42
Фото: Центральний автовокзал (wikipedia.org)
Фото: Центральний автовокзал (wikipedia.org)

Про потерпілих в результаті пожежі поки не повідомляється

У Голосіївському районі Києва загорілась будівля Центрального автовокзалу. Про це йдеться в повідомленні Facebook-спільноти dtp.kiev.ua.

Відзначимо, на даний момент інформації про потерпілих немає.

 

Утренний пожар центрального автовокзала в Киеве на Демеевке, видео Оля

Опубліковано dtp.kiev.ua 17 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вибухнув автомобіль. За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту з автомобілем Lexus ніхто не постраждав. Також наголошується, що нібито є свідки, які стверджують, що бачили двох хлопців у чорних футболках, які "кинули щось в авто і зникли, після чого почалася пожежа".

 

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Теги публікації: Київ, пожежа, вокзал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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