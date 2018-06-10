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В Киеве на бульваре Верховного Совета взорвался автомобиль

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 00:25
Фото: взрыв автомобиля в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: взрыв автомобиля в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Свидетели утверждают, будто видели двух парней, которые что-то бросили в машину и скрылись

В Киеве на бульваре Верховного Совета загорелся и взорвался припаркованный автомобиль. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

По информации издания, в результате инцидента с автомобилем Lexus никто не пострадал.

"Бульвар Верховного Совета (ближайший номер 26А), припаркованный автомобиль Lexus изначально начал просто гореть, а потом взорвался. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что якобы есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые якобы "бросили что-то в авто и скрылись, после чего начался пожар".

 

UPD: есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках. Вроде бы, они бросили что-то в авто и скрылись,...

Опубликовано Киев Оперативный 9 июня 2018 г.

Напомним, 27 апреля в Дарницком районе Киева по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. В результате взрыва один человек погиб, еще одного с телесными повреждениями доставили в больницу. Согласно выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался, взорвалась граната.

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Теги публикации: Киев, автомобили, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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