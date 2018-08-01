В Киеве загорелись два автомобиля, пострадал ребенок

Причина возгорания автомобилей на Печерске устанавливается

В Печерском районе Киева спасатели потушили возгорание двух автомобилей, которое произошло в одном из дворов на улице Мечникова. В результате пожара с отравлением госпитализированы 3-летнюю девочку, передает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар начался после 3 часов ночи во дворе 5-этажного жилого дома на ул. Мечникова, 10/2. На месте происшествия спасатели установили, что горит автомобиль Audi. Огонь с него перекинулся на соседний автомобиль марки Toyota.

"В 4:11 пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания автомобиль Audi сгорел полностью, в автомобиле Toyota поврежден моторный отсек", - сообщили в ГСЧС.

Огонь также повредил четыре кондиционера, которые находились на стене дома, где были припаркованы автомобили. Также в результате пожара отравилась девочка 2015 года рождения, которая находилась в одной из квартир на 5 этаже дома.

"Девочка была госпитализирована работниками медицинской службы с подозрением на отравление продуктами горения. Причина возгорания и ущерб устанавливаются правоохранительными органами", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее в Киеве в ночь с 19 на 20 июля на улице Борщаговской сгорели два автомобиля.