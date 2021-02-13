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В Киеве загорелась многоэтажка, есть пострадавший

Автор: РБК-Украина

В Голосеевском районе Киева загорелась многоэтажка. Спасатели на месте эвакуировали 16 человек, пожар уже потушен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что в 05:38 поступил вызов о пожаре в многоэтажке на улице Академика Вильямса. На месте пожарные установили, что огонь охватил квартиру на четвертом этаже, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.

При этом сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован автомобилями, и сначала пришлось их отбуксировать. Пожар удалось локализовать в 06:54, а в 07:08 - ликвидировать.

Во время тушения из дома были эвакуированы на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети. С ожогами верхних конечностей госпитализировали владельца квартиры, также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 рождения.

Причина пожара будет устанавливаться правоохранителями.

Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Напомним, на этой неделе в одном из детских садов Киева вспыхнул пожар, во время тушения эвакуировали 124 детей.

До этого в центре Киева произошел пожар в кафе "Бистро".

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