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У Києві загорілася багатоповерхівка, є постраждалий

Автор: РБК-Україна

У Голосіївському районі Києва загорілася багатоповерхівка. Рятувальники на місці евакуювали 16 людей, пожежу вже ліквідовано.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Повідомляється, що о 05:38 надійшов виклик про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Академіка Вільямса. На місці вогнеборці встановили, що вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі, площа загоряння становила 70 квадратних метрів.

При цьому складність гасіння пожежі полягала в тому, що під'їзд до будинку був запаркований автомобілями, і спочатку довелося їх відбуксирувати. Пожежу вдалося локалізувати о 06:54, а о 07:08 - ліквідувати.

Під час гасіння з будинку були евакуйовані на безпечну відстань 16 осіб, 5 з них - діти. З опіками верхніх кінцівок госпіталізовано власника квартири, також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки 2015 народження.

Причина пожежі буде встановлюватися правоохоронцями.

Фото: пожежа в Києві (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня в одному з дитячих садків Києва спалахнула пожежа, під час гасіння евакуювали 124 дітей.

До цього в центрі Києва сталася пожежа в кафе "Бістро".

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